Dois são presos e um menor é apreendido por tráfico de drogas em Santa Bárbara

Casos foram registrados no Frezzarin 2, Conjunto Habitacional Roberto Romano e no Jardim Europa

dois homens, de 18 e 41 anos, foram presos e um adolescente, de 14, foi apreendido nesta quinta-feira (19), por tráfico de drogas, em Santa Bárbara d’Oeste, em ocorrências distintas.

O primeiro caso foi registrado no Frezzarin 2, durante patrulhamento da GCM (Guarda Civil Municipal). Segundo a guarda, por volta das 16h25, os patrulheiros viram um jovem saindo de trás de um madeirite, na Rua da Rua Thiago A. dos Santos, com algo na cintura. Ao ser abordado, o rapaz de 18 anos confessou a posse de droga. Com ele foram apreendidas 13 pedras de crack e 14 microtubos de cocaína.

Jovem foi flagrado com crack e cocaína – Foto: GCM de Santa Bárbara / Divulgação

Já no esconderijo, atrás da placa de madeira, foram encontradas mais 38 porções de maconha, 42 microtubos de cocaína e 13 pedras de crack. Ele foi levado ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Menor apreendido

A segunda ocorrência também foi atendida pela GCM, no Conjunto Habitacional Roberto Romano. Segundo o registro policial, às 17h, os guardas viram o adolescente de 14 anos na Rua Vereador Leonel Graciani entregando entorpecentes para uma pessoa que estava dentro de um carro.

O motorista, ao notar a presença da viatura, acelerou o veículo e fugiu. Já o menor foi abordado. Com ele foram apreendidas 21 porções de maconha e quatro de crack, além de R$ 18,90. Nas proximidades de onde foi flagrado o tráfico, os GCMs encontraram mais 18 porções de cocaína.

O adolescente foi encaminhado ao plantão policial do município, onde ficou apreendido por tráfico de drogas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Procurado

A última prisão aconteceu no Jardim Europa, após denúncia de que um procurado pela Justiça estaria no local. Com essas informações, policiais militares foram até o endereço e, por volta de 18h, flagraram o suspeito pulando dentro de um imóvel.

Ele foi abordado e, em seu bolso, os PMs encontraram anotações sobre o tráfico. Questionado, ele confessou o crime e afirmou que guardava a droga em sua casa, na Rua Romênia.

No endereço informado os militares encontraram diversos acessórios para preparo e embalo dos entorpecentes, além de 100 g de cocaína.

O suspeito foi levado à unidade da Polícia Civil, onde foi confirmado que havia uma mandado de prisão em aberto contra ele, que permaneceu preso para as medidas judiciárias cabíveis.