Dois são presos e um menor é apreendido por tráfico de drogas em Santa Bárbara

Foram dois casos distintos registrados, um no Jardim Laudisse e outro no Parque Zabani

Dois homens de 23 e 44 anos foram presos e um adolescente de 16 anos foi apreendido em Santa Bárbara d’´Oeste nesta quarta-feira (28), por tráfico de drogas em duas ocorrências distintas. Os flagrantes aconteceram nos bairros Jardim Laudisse e Parque Zabani.

No primeiro caso, por volta de 17h, policiais militares da Força Tática faziam patrulhamento, quando viram um Pálio, ocupado por dois homens, no acesso a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), na altura do bairro Jardim Laudisse. Um deles se abaixou no momento em que a viatura se aproximou, o que levantou a suspeita dos policiais, que emitiram sinais de parada.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O condutor parou o carro e, durante abordagem, foram encontradas 23 porções de maconha no carro 23 unidades do mesmo entorpecente com os suspeitos. Também foram apreendidos R$ 356,00 com a dupla.

Eles foram conduzidos ao plantão policial e ficaram presos por tráfico de drogas em flagrante.

No segundo caso, por volta de 23h, os Guardas Civis Municipais faziam ronda pelo Parque Zabani quando viram um motociclista e um adolescente. O homem da moto guardou algo no bolso e fugiu ao notar a presença da viatura, já o adolescente foi abordado. Com ele e próximo ao local onde estava, foram localizadas 77 porções de cocaína.

Levado ao plantão policial, o menor que tem 16 anos ficou apreendido e foi encaminhado a Fundação Casa de Campinas.