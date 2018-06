Dois são presos com 1 quilo de cocaína em Santa Bárbara

Dois homens foram presos no final da tarde desta sexta-feira (8), em Santa Bárbara d’Oeste, com cerca de 1 quilo de cocaína. Eles foram abordados pela PM (Polícia Militar) durante um patrulhamento de rotina no bairro São Fernando.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os militares estavam em patrulhamento pela Avenida Alfredo Contatto, quando avistaram um veículo VW/Gol de cor preta, com placas de Cuiabá (MT) trafegando pela via com dois indivíduos suspeitos. Na abordagem, os policiais revistaram os homens, um comerciante de 32 anos e um autônomo de 25 anos, mas nada de ilícito foi encontrado com eles. Porém, na busca realizada dentro veículo, os militares localizaram dentro de uma caixa, que estava escondida no assoalho do banco do passageiro, um tijolo de cocaína, que pesava cerca de um quilo. Foto: Polícia Militar / Divulgação

Para a PM, o comerciante disse que o carro era do outro homem, que estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida, e que ele apenas estava dirigindo para se encontrarem com uma pessoa em uma loja. O comerciante também alegou que desconhecia que havia droga dentro do carro.

Já o autônomo disse que estava com o amigo em um bar em Piracicaba e um indivíduo ofereceu R$ 500 para que a dupla viesse à Santa Bárbara d’Oeste para pegar uma encomenda. Eles teriam aceitado a proposta e o autônomo emprestou seu carro pelo fato da sua habilitação estar vencida. O rapaz ainda argumentou que, já em Santa Bárbara, se encontraram com uma pessoa em um bairro que não conhecia e pegaram a encomenda, e quando retornavam para Piracicaba foram abordados pelos policiais.

Diante dos fatos, os dois homens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, sendo ambos recolhidos na cadeia do município. Eles aguardavam pela audiência de custódia.