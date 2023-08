Dois são presos após furtarem instrumentos musicais de igreja em Santa Bárbara

Acusados foram flagrados pela GCM com os instrumentos em um carrinho de reciclagem

Um eletricista, de 36 anos, e um costureiro, de 29, foram presos após furtarem uma guitarra e um violão de uma igreja de Santa Bárbara d’ Oeste na noite do último sábado (12).

De acordo com a corporação, os guardas estavam em patrulhamento quando, por volta de 22h, , viram dois homens com um carrinho de reciclagem no Jardim Souza Queiroz, na Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano

Ao serem abordados, os patrulheiros notaram que com os suspeitos, no carrinho, estavam um violão e uma guitarra. Questionados, um deles disse desconhecer a origem, enquanto o outro afirmou pegou os instrumentos de uma caçamba.

Os guardas desconfiaram e procuraram por igrejas próximas até que, em uma delas, na mesma avenida, encontraram o local que estava com a entrada arrombada.

O responsável pela igreja foi chamado e reconheceu os instrumentos. Desse modo, o eletricista e o costureiro foram levados ao plantão policial e autuados em flagrante por furto.