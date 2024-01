Dois são presos após furtarem Alexa de comércio no Jardim Primavera, em Santa Bárbara

Dois homens de 38 e 39 anos foram presos nesta segunda-feira (15), após furtarem uma assistente virtual Alexa, de um plantão de vendas em Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com relatos do vigilante do local em registro policial, por volta de 2h30 da madrugada, dois homens se aproximaram do estabelecimento, que fica na Avenida Monte Castelo, no Jardim Primavera, e um deles pegou a Alexa pela janela, enquanto o outro segurou a porta, bloqueando a ação do vigilante..

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na sequência os dois fugiram e o vigilante chamou a PM (Polícia Militar). Com as informações recebidas, uma equipe que fazia patrulhamento conseguiu encontrar os suspeitos no Jardim Firenze, no município barbarense.

Os dois foram levados ao plantão de vendas, onde foram reconhecidos pela vítima. Um dos criminosos confessou o furto e indicou um terreno baldio do bairro. onde tinha escondido a assistente virtual.

Os militares recuperaram a Alexa, que foi devolvida à empresa. Já a dupla foi autuada em flagrante por furto no plantão policial da cidade.