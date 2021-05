Dois são presos acusados de tráfico de drogas em Santa Bárbara

Em um dos casos a Polícia Militar encontrou as drogas escondidas no painel do veículo

Duas pessoas foram presas entre a tarde de quarta-feira e a madrugada desta quinta, em Santa Bárbara d’Oeste, por tráfico de drogas. As duas ocorrências foram registradas durante ronda da Polícia Militar (PM) pelos bairros da cidades.

O primeiro caso foi de m tecelão, de 37 anos, que foi preso na tarde desta quarta-feira (5), após ser flagrado pela PM com três tijolos de maconha que estavam escondidos no painel do seu carro.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais faziam patrulhamento pelo bairro Jardim Paulista, por volta de 16h30 quando abordaram um motorista em um Ford Fiesta, na Avenida Anhanguera.

Drogas estavam escondidas dentro do painel do carro – Foto: Divulgação – Polícia Militar

Com ele, nada de ilícito foi encontrado, entretanto, escondido no painel do carro estavam três tijolos de maconha e uma porção do mesmo entorpecente.

Indagado, ele confessou que pegou a droga com um estranho, em uma rotatória no Jardim do Lago, e que a entregaria em um posto de combustível. Ele não deu porém mais detalhes sobre os envolvidos.

O tecelão foi levado até o plantão policial do município onde recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas.

Tecelão ficou preso por tráfico de drogas – Foto: Divulgação / Polícia Militar

Outro: Uma balconista de 24 anos foi presa pela PM por tráfico de drogas no São Fernando, em Santa Bárbara d’Oeste, na madrugada desta quinta-feira (6).

Segundo dados do registro policial, às 5h, os PMs faziam buscas pelo São Fernando, local conhecido como ponto de tráfico, quando avistaram a mulher em frente a sua casa, na Rua Antônio Miranda Filho. Com ela estavam quatro porções de crack e três papelotes de cocaína. Dentro do imóvel, escondidas em um tambor com areia, foram localizadas 65 porções de crack.

No plantão policial, a balconista recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas.