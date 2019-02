Dois são detidos com drogas em Santa Bárbara

Um costureiro de 20 anos foi preso e um adolescente de 17 anos acabou apreendido no último sábado (2) em duas ocorrências de tráfico de drogas, em Santa Bárbara d’Oeste. Foram encontrados com eles 56 pinos de cocaína e 15 porções de maconha. Ambos os casos foram registrados no plantão policial.

O adolescente foi abordado pela GCM (Guarda Civil Municipal) por volta das 15h de sábado, no Jardim das Orquídeas. Ao ver a viatura, ele dispensou no chão cinco pinos de cocaína que tinha em suas mãos. Com ele, foi encontrado R$ 42,75 em espécie.

Ao ser indagado sobre a droga, o suspeito afirmou que estava “trabalhando” desde as 8 horas e que pararia as 18h, além de informar que havia mais entorpecentes – ele negou a dar a localização, pois teria que pagar pela quantia caso fosse apreendida.

Patrulheiros encontraram mais 51 pinos de cocaína no muro do CIEP Angélica Tremocoldi, no mesmo bairro, com a ajuda do canil da Guarda. O adolescente confessou a propriedade da droga e foi apreendido pela autoridade policial. Foto: Polícia Militar/Divulgação

Já no Planalto do Sol, foi denunciado ao Copom (Centro de Operações de Polícia Militar) que um indivíduo moreno, magro, usando camiseta listrada e bermuda traficava na Praça da Igreja Imaculada e que escondia o entorpecente em uma lixeira no local.

A PM (Polícia Militar) se deslocou até a região e localizou um jovem com as mesmas características conversando e trocando algo com uma outra pessoa. Ao perceber que seria abordado, o suspeito pulou o muro de uma escola e jogou 15 porções de maconha fora.

Ele foi parado por um policial, que encontrou com ele R$ 14. O indiciado, de 20 anos, negou a propriedade da droga, e disse que pulou o muro para pegar uma pipa. Foi realizada a prisão do homem por infringir o artigo 33 da lei antidrogas.