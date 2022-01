Dois são apreendidos no Parque do Lago por tráfico, desacato e dano ao patrimônio

Segundo a Guarda, um dos adolescentes incitou populares a agredirem os servidores e ainda amassou parte da viatura com chutes

Dois adolescentes foram apreendidos nesta terça-feira (18) pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste, um por tráfico de drogas e o outro por incitar a população contra os guardas e danificar a viatura.

Segundo informações da corporação, por volta de 16h30 os guardas faziam patrulhamento de rotina pelo Parque do Lago. Eles estavam pela Rua Vitório Padoveze quando um adolescente de 17 anos correu em direção a uma mata ao ver a viatura.

Ele acabou sendo alcançado e com o adolescente foram encontradas uma porção de maconha, 11 pedras de crack e cinco microtubos de cocaína.

Entorpecentes foram localizados com o trabalho de faro da cadela Tandera – Foto: Guarda Civil de Santa Bárbara / Divulgação

Nas proximidades de onde o adolescente foi apreendido e com o apoio do trabalho de faro da cadela Tandera, foi possível encontrar mais entorpecentes, sendo 150 pedras de crack e 33 microtubos de cocaína, além de R$ 100 em espécie provenientes do tráfico. O infrator confessou que aqueles entorpecentes seriam vendidos por ele durante o dia.

Ainda nesta área verde, a cadela Tandera continuou as buscas e localizou mais uma embalagem. No interior estavam 34 pedras de crack, 245 unidades de cocaína e 267 porções de maconha. Sobre estes entorpecentes, o adolescente negou que fosse de sua propriedade.

No momento em que os guardas conduziam o adolescente para a viatura, um outro jovem, também de 17 anos, se aproximou da abordagem, começou a xingar os guardas e também incitou os populares a agredirem os patrulheiros.

Por esse motivo, a guarda deteve o adolescente e encontrou com ele uma porção de maconha e R$ 70 em espécie.

Os dois foram levados ao plantão policial do município. Segundo os guardas, durante o trajeto, o segundo apreendido danificou o compartimento de presos da viatura com diversos chutes.

Na delegacia, os menores foram liberados aos responsáveis depois de prestarem depoimentos. Um boletim de ato infracional, desacato e dano ao patrimônio público foi registrado.