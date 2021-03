Dois moradores do Mollon são multados por manter aves em cativeiro

Em duas ocorrências atendidas no bairro, PM Ambiental encontrou 43 pássaros e aplicou multas que totalizam R$ 21,5 mil

A PM (Polícia Militar) Ambiental atendeu duas ocorrências no Mollon nesta quarta-feira (24), em Santa Bárbara d’Oeste, sobre pássaros mantidos em cativeiro. Ao todo, 43 animais foram encontrados pela corporação, que realizou as ações após o recebimento de denúncias.

Ações foram realizadas após a equipe ter recebido denúncias – Foto: Divulgação / PM Ambiental

Em um dos casos, a PM Ambiental multou em R$ 12 mil o infrator depois de ter localizado 24 aves em sua casa: duas coleirinhas, seis curiós, um coleiro-baiano, três pintassilgo, uma sabiá-parda, dois sabiás-pocas, um foguinho vermelho, um foguinho cinza, dois canários-da-terra, um tico-tico, um galo-de-campina, um gaturamo-verdadeiro e duas golinhas.

Em outra residência, a equipe achou 19 pássaros: duas coleirinhas, um coleiro-baiano, um pintassilgo, uma sabiá-parda, um sabiá-poca, dois trinca-ferros, um bico-duro, dois canários-da-terra, dois tietingas, dois galos-de-campina, um cardeal, duas golinhas e um polícia-inglesa-do-sul. O morador recebeu uma multa de R$ 9,5 mil.

Na sequência, os militares soltaram as aves em seu habitat natural, com exceção de oito que não fazem parte da fauna da região e, portanto, serão enviadas ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, em São Paulo.

Todas as informações são da PM Ambiental, que também vai apresentar as ocorrências, via ofício, à Polícia Civil.