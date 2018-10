SB denuncia dois mesários por boca de urna

Dois mesários da escola Ulisses de Oliveira Valente, localizada no Centro, em Santa Bárbara d’Oeste, foram denunciados ao Cartório Eleitoral neste domingo (28) por boca de urna. Em um dos casos foi constatada a irregularidade e o mesário foi dispensado. No outro, o juiz eleitoral entendeu que houve um equívoco por parte da denunciante e apenas orientou o mesário. Nos dois casos, tratavam-se de mesários que estão atuando pela primeira vez nas eleições.

A reportagem do LIBERAL apurou que por volta das 10h30 o mesário da seção 41 foi dispensado e orientado a retornar para sua casa pois estava abordando pessoas na fila e induzindo o voto. Ele foi advertido diversas vezes pelo presidente e pela coordenadora do colégio, mas insistiu na prática e foi denunciado ao Cartório Eleitoral. O homem estava com os olhos vermelhos e alegou que estava com sono.

Já no segundo caso, registrado por volta das 13h, uma eleitora que estava na porta perguntou aos mesários quais os números dos candidatos alegando que havia esquecido. Um dos mesários respondeu, de onde estava sentado, os números dos concorrentes a governo do Estado e presidência da República. Contudo, a eleitora entendeu que ele estava induzindo-a a votar em determinado candidato e denunciou o caso ao Cartório Eleitoral. O juiz esteve na escola, apurou a situação e orientou o mesário a responder esse tipo de questionamento próximo ao eleitor, em vez de estar sentado e falar alto para ela ouvi-lo na porta, e também apenas indicar o cartaz com orientações, sem dizer números ou nomes de candidatos.