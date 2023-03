Dois homens são presos com drogas no Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara

Os indivíduos foram levados ao plantão policial do município e receberam voz de prisão em flagrante

Um pedreiro de 27 anos e um piscineiro de 33 anos foram presos por tráfico de drogas, no bairro Chácaras Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite desta segunda-feira (20). Eles estavam com crack, maconha e cocaína.

Foram apreendidas porções de maconha, crack e cocaína, além de R$ 331 em notas diversas – Foto: 19° BPMI / Divulgação

Segundo informações do 19° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), por volta de 20h os militares foram informados que dois homens estavam traficando no bairro.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De imediato, os policiais fizeram patrulhamento pela região e encontraram a dupla suspeita Rua São Sebastião.

Próximo deles foram encontradas e apreendidas diversas porções de maconha, três pedras de crack e 74 microtubos de cocaína. Além disso havia R$ 331 em notas diversas.

Os indivíduos foram levados ao plantão policial do município e receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas.