Dois homens da região são detidos em Piracicaba com Hilux roubada em Santa Bárbara

Veículo foi roubado em Santa Bárbara d’Oeste; duas pessoas foram presas - Foto: Polícia Militar - Divulgação

Dois homens, moradores de Americana e Santa Bárbara d’Oeste, foram detidos em Piracicaba na última sexta-feira (3), por estarem conduzindo uma Hilux prata, que havia sido furtada no município barbarense no dia 12 de maio. As informações são do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

A abordagem sobre os dois homens aconteceu no bairro Alemães. Um deles, de 44 anos, estava na Hilux, enquanto o outro, de 43, estava dirigindo uma Kombi, de cor branca.

De acordo com o registro policial, nada de ilícito foi encontrado nos veículos, mas quando os chassis foram consultados, os policiais identificaram que a Hilux tinha era produto de roubo, ocorrido em Santa Bárbara, e a Kombi apresentava sinais de adulteração de chassis e que o motor instalado era de ano diferente ao de fabricação do veículo.

Ao serem interrogados pelos integrantes do batalhão, os suspeitos afirmaram que estavam em Piracicaba justamente para tentar vender a Hilux.

A polícia, diante dos fatos, deu voz de prisão aos dois homens e os conduziu para o plantão policial. Além dos dois veículos, foram apreendidos também dois celulares, R$ 1.726 em dinheiro, duas folhas de cheque no valor R$ 45 mil cada.

Gangue da Hilux

Roubos e furtos do veículo Hilux têm sido frequentes nos últimos meses nas cidades de Americana e Santa Bárbara. Desde 2020, uma investigação contra uma quadrilha que rouba esse modelo de caminhonete de luxo, apelidada de “Gangue da Hilux”, está em curso.

Entre setembro do ano passado e janeiro deste ano, a DIG (Delegacia de Investigações Gerai) de Americana chegou a prender, ao menos, cinco pessoas suspeitas de fazerem parte da quadrilha.

Em fevereiro, o Baep localizou um barracão que estava sendo usado para o desmanche de carros roubados. O batalhão encontrou 12 veículos, todos modelo Toyota Hilux também, que estavam desmanchados. Ninguém foi preso na ação.

Recentemente, em maio, quatro homens também foram presos em Santa Bárbara d’Oeste, suspeitos de roubarem uma Hilux em Americana. Segundo a polícia, um deles afirmou fazer parte de uma facção criminosa.