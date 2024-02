Distrito Industrial de Cillo e Rua Euclides da Cunha vão receber pavimentação, em Santa Bárbara

Obras terão investimento de R$ 9,7 milhões do governo federal, com contrapartida de R$ 3 milhões da prefeitura

O prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovezan, anunciou nesta sexta-feira (2) a pavimentação do Distrito Industrial de Cillo e da Rua Euclides da Cunha, no Jardim Santa Rita.

As obras serão custeadas com a verba que a prefeitura recebeu do Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana.

Rua sem asfalto no Distrito Industrial de Cillo, uma das áreas que receberão as obras – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Ao todo, segundo Piovezan, o município recebeu R$ 9,7 milhões. Desse total, a prefeitura vai aplicar R$ 6,8 milhões na pavimentação de 70% das vias do Distrito Industrial de Cillo. O valor se somará a uma contrapartida de R$ 3 milhões da administração municipal.

“Apresentamos o projeto aos empresários do Distrito em reunião na manhã de hoje [sexta-feira]. Olho no olho, sanando dúvidas e fortalecendo a nossa relação”, disse o prefeito nas redes sociais.

O Executivo investirá os outros R$ 2,9 milhões na Rua Euclides da Cunha. De acordo com Piovezan, a intervenção foi reivindicada por meio de um abaixo-assinado com pelo menos 400 adesões.

A prefeitura informou que “está finalizando os projetos executivos que serão encaminhados à Caixa Econômica Federal para aprovação e autorização da licitação”.

O repasse federal tinha sido anunciado na semana passada pelo secretário nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia, ex-prefeito de Santa Bárbara. Mas, na ocasião, não havia informação sobre os bairros que seriam beneficiados.