Dise prende foragido e apreende drogas e R$ 4 mil em moedas em Santa Bárbara

Durante investigação, agentes descobriram que o criminoso estaria na região para ir à Festa do Peão de Americana

Moedas e notas foram encontradas, além de drogas - Foto: Dise/Divulgação

Policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) prenderam nesta sexta-feira (14), em Santa Bárbara d’Oeste, um homem de 27 anos foragido da Justiça e apreenderam R$ 4.089 em moedas e R$ 1.288 em notas, totalizando um valor de R$ 5.377.

A suspeita é que o dinheiro seja proveniente do tráfico de drogas. Também foram encontradas unidades de cocaína e maconha colombiana.

O detido, de apelido “Micuim”, é um integrante de facção criminosa, e a própria Dise já tinha tentado prendê-lo em março deste ano, entretanto, naquela ocasião, ele não estava no imóvel e uma mulher de 51 anos foi presa. Dentro da casa, nesse dia, foram encontradas drogas, munições de calibre restrito e anotações do tráfico.

Segundo a Dise, desde então, os investigadores tentavam encontrar Micuim para prendê-lo e, após um período de trabalho investigativo, descobriram que ele estaria na região neste final de semana, pois pretendia ir à Festa do Peão de Americana.

Com essas informações e com o possível endereço, os agentes foram ao imóvel nesta sexta-feira, na Rua Ângelo Daniel, no Jardim São Marino, em Santa Bárbara, onde encontraram o Micuim e cumpriram o mandado de prisão.

Dentro do imóvel, além dos R$ 5.377 em moedas e notas, foram apreendidas 14 porções de cocaína, 502 gramas de maconha colombiana, uma balança de precisão, um celular e um rolo de plástico filme.

Ele foi conduzido à sede da Dise para as medidas cabíveis e seria destinado à Cadeia de Sumaré.