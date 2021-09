Dise e Guarda Municipal apreendem drogas no Edifício Manacá

Em ocorrências distintas, forças policiais apreenderam maconha, crack, cocaína e dinheiro proveniente do tráfico

Um homem foi preso e um menor apreendido por tráfico de drogas nesta terça-feira (31), no Edifício Manacá, em Santa Bárbara d´Oeste, durante Operação Bosque, deflagrada pela Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes). No mesmo dia, a Guarda Municipal também realizou apreensões de entorpecentes no residencial.

Na primeira ocorrência, no período da manhã, policiais civis observaram na espreita um homem e um adolescente no bloco A, do edifício residencial Manacá, localizado na Rua Ruth Garrido Roque.

Os civis flagraram um dos suspeitos guardando uma sacola em uma caixa de energia do Bloco B e entregando para outro indivíduo uma embalagem menor.

Dise prendeu um homem por tráfico; um menor de idade foi liberado a responsável – Foto: Divulgação/ DISE

Depois disso, conseguiram ver um dos envolvidos traficando pelo condomínio. Diante da situação, os dois foram abordados. Foram apreendidas com a dupla 85 microtubos de cocaína, 135 porções de maconha e 19 pedras de crack, além de R$ 115 provenientes do tráfico.

Os dois foram levados à sede da Dise e o homem ficou preso por tráfico. Já o outro envolvido na ação criminosa era menor de idade e foi liberado para um responsável.

Drogas estavam escondidas em uma caixa de gás do condomínio – Foto: Divulgação / Guarda de Santa Bárbara

Na segunda ocorrência envolvendo tráfico no edifício Manacá, guardas municipais receberam uma denúncia anônima informando que no Bloco C haviam pessoas traficando. Por volta das 17h, eles chegaram ao local e diversas pessoas fugiram ao verem a viatura.

Em uma caixa de gás encontraram escondidos 92 microtubos de cocaína, 37 pedras de crack, 258 porções de maconha e 900 embalagens vazias para acondicionamento de drogas. Nenhum suspeito foi identificado.

Os entorpecentes foram apreendidos e o caso registrado no plantão policial do município.