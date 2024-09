Dise de Americana descobre casa bomba e bar usado como centro de distribuição de drogas em Santa Bárbara

Em ação deflagrada nesta segunda-feira, policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana estouraram uma casa bomba (depósito de entorpecentes) e um bar que servia como ponto de distribuição drogas em Santa Bárbara d’Oeste. Um casal foi preso por tráfico.

Foram apreendidos 767 porções de cocaína (436 g), sendo 700 delas na casa usada como depósito, na Rua Vitório Padoveze, no Parque do Lago, e outras 67 no bar, na Rua Florindo Boschero, no Parque Gramado.

Drogas e outros objetos apreendidos na ação da Dise de Americana em Santa Bárbara – Foto: Dise de Americana / Divulgação

Também foram apreendidos no imóvel sete celulares, R$ 721, balança de precisão, 1 mil embalagens vazias do tipo “bidu”, luneta para armas de fogo, caderneta com anotações do tráfico, duas máquinas de cartão de crédito e um veículo Volkswagen Polo preto.

De acordo com os policiais, as equipes se dividiram para apurar uma denúncia sobre um esquema de armazenamento e distribuição de drogas que ocorria em um bar no Parque Gramado.

Mandados foram cumpridos nesta segunda, após investigação sobre o caso – Foto: Dise de Americana / Divulgação

Eles observaram durante as investigações que um Polo de cor preta era utilizado para transportar os entorpecentes da casa bomba para o bar e, com a conclusão das apurações, mandados de busca e apreensão foram expedidos para os dois locais, sendo cumpridos nesta segunda.

Além das drogas e objetos apreendidos, no imóvel foram detidos por tráfico e associação para o tráfico uma desempregada de 27 anos e um balconista de 37.

Ambos foram escoltados à sede da delegacia especializada, em Americana, onde foi ratificada a prisão em flagrante pelos delitos. Em seguida, a mulher foi levada à Cadeia Feminina de Monte Mor, enquanto o homem seguiu para a Cadeia Pública de Sumaré, onde ficaram à disposição das autoridades.