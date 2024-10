Dise apreende 25 tijolos de maconha e prende duas pessoas na Vila Grego, em Santa Bárbara

Tijolos de drogas foram apreendidos na Rua São José - Foto: Dise de Americana / Divulgação

Policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana descobriram um depósito de drogas que funcionava em uma casa, na Vila Grego, em Santa Bárbara d’Oeste, na manhã desta quarta-feira (16).

No interior do imóvel, localizado na Rua São José, foram apreendidos 25 tijolos de maconha pesando 18,5 kg, dois celulares, duas facas com resquícios de droga e R$ 42.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Um açougueiro de 31 anos e um metalúrgico de 41, que se revezavam na divisão de tarefas no armazenamento e distribuição de maconha, foram presos em casas vizinhas ao depósito.

Ambos foram levados à sede da delegacia especializada em Americana, onde foram interrogados, e responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em seguida, os dois foram escoltados à Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardarão por audiência de custódia.