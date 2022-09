DIG prende suspeito de participar do homicídio de servidor do DAE de Santa Bárbara

Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana prenderam nesta sexta-feira (23) um suspeito pela morte de Edgar Ramos Barbosa, de 36 anos, o funcionário do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste. O homem foi levado para a sede da delegacia.

As primeiras informações sobre o caso dão conta que o suspeito teria confessado aos policiais que presenciou o assassinato de Edgar. Ele também levou os investigadores exatamente ao mesmo local em que o servidor foi localizado.

Ramos Barbosa, de 36 anos, foi encontrado morto em Santa Bárbara – Foto: Reprodução

O delegado Lúcio Antonio Petrocelli coordena as investigações sobre o caso e deve informar, em breve, mais detalhes sobre a apuração.

O CASO

O corpo de Edgar foi encontrado carbonizado no último dia 15, na região da Usina de Cillo, em Santa Bárbara d’Oeste. A vítima estava desaparecida desde o dia 12 de setembro.

A identidade do servidor foi confirmada nesta sexta-feira (23) pela Polícia Civil, que aguardava resultados dos exames do IML (Instituto Médico Legal) para comprovar a identidade.

Uma das hipóteses para a morte do servidor está ligada à execução de três jovens encontrados às margens da Estrada Municipal Ivo Macris, na região do bairro Monte Verde, em Americana. Os corpos, amarrados por pés e mãos e com tiros na nuca, foram achados no dia 14, dois dias após o sumiço de Edgar.

A polícia apura uma suspeita de que o servidor teria sido assassinado pelo trio, que teria agido sem a “autorização” da facção PCC (Primeiro Comando da Capital), organização criminosa com atuação na região e que costuma promover “tribunais do crime”, ou seja, julgamentos paralelos. Segundo o delegado da DIG, a relação está sendo apurada pela Polícia Civil.

A tese foi levantada após a moto de Edgar ser encontrada no condomínio Residencial Jequitibá, na região do Parque do Lago, onde residia um dos executados.

O corpo será velado a partir das 10h deste sábado (24), no Velório Municipal Berto Lira, e o sepultamento ocorre às 13h, no Cemitério Parque dos Lírios, ambos em Santa Bárbara d’Oeste.