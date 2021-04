DIG apreende 73 tabletes de maconha em Santa Bárbara

Um homem de 24 anos foi preso no imóvel onde as drogas foram encontradas

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana apreendeu 73 tabletes de maconha, totalizando 41kg, em um imóvel localizado no Parque Frezarin, em Santa Bárbara d’Oeste, na manhã desta sexta-feira (23). Um homem de 23 anos foi preso no local.

Além dos tabletes, também foram apreendidas outras 26 porções de maconha, 71 g cocaína, 51 g de crack e R$ 593 quantia em dinheiro.

Drogas e outros itens apreendidos pela DIG no imóvel – Foto: DIG / Divulgação

Os policiais civis também encontraram quatro celulares, uma balança de precisão e material para embalo de drogas, como eppendorfs e plástico filme.

Segundo a delegacia, a residência funcionava como uma “casa-bomba”, que são locais que recebem, embalam e redistribuem as drogas pelas cidades da região.

Após a apreensão, as drogas foram levadas até a sede da DIG. O homem recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi escoltado para a Cadeia Pública de Sumaré.

Na semana passada, a delegacia desarticulou outra “casa-bomba” em Santa Bárbara, ao prender um jovem de 18 anos flagrado com 111 quilos de maconha no imóvel onde ele morava, no Parque Olaria. Foi a maior apreensão da DIG no ano.

