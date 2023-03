Dez bairros de Santa Bárbara podem ficar sem água nesta terça

Obras de interligação de nova adutora de 630mm à adutora dos bairros 31 de março e Vila Rica podem deixar dez bairros de Santa Bárbara d’Oeste sem água das 8 às 18 horas desta terça-feira (28).

Segundo o DAE (Departamento de Água e Esgoto), os seguintes bairros podem ser afetados: Vila Rica, Barão, São Joaquim, Jardim Carolina, 31 de Março, San Marino, Conjunto dos Trabalhadores, Terrazul e Ângelo Giubina.

O DAE recomenda o uso racional de água durante este período. Os moradores podem entrar em contato com o departamento por meio dos números 0800-770-3459 (ligação de fixo) e 3459-5910, com atendimento das 6h à 0h, ou por mensagens via WhatsApp pelo número 9 9992-6848, com atendimento das 8 às 16 horas.