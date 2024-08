Detran prepara licitação para instalar três semáforos na Av. São Paulo, em Santa Bárbara

O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) está preparando uma licitação para instalar três semáforos na Avenida São Paulo, em Santa Bárbara d’Oeste.

Dois desses equipamentos serão instalados em cruzamentos com a Rua do Couro, enquanto o outro será no cruzamento com a Rua Gabriel Pereira de Brito. O processo licitatório também vai contemplar outros três pontos da cidade. A previsão é de investimento de R$ 1,5 milhão.

Cruzamento da Avenida São Paulo com a Rua Gabriel Pereira de Brito – Foto: Leonardo Matos/Liberal

A instalação dos semáforos será feita por meio de um convênio entre o Governo do Estado, por meio do Detran, e a Prefeitura de Santa Bárbara.

De acordo com o departamento, a assinatura das ordens de serviço e entrega dos equipamentos estão previstas para o início de 2025, já neste ano não é possível devido às restrições de contratação de intervenções durante o período eleitoral.

Em abril, a prefeitura modificou o trânsito da Avenida São Paulo, liberando a faixa de ônibus do Corredor Metropolitano para ser utilizada por outros veículos. A “terceira faixa”, entretanto, é alvo de reclamações de comerciantes locais devido à imprudência dos motoristas.

“O problema maior é a imprudência. O fluxo de manhã e à tarde é grande, muito grande. Inclusive, o pessoal pede até uma passarela para pedestres, porque não tem. O corredor tem lombada, então o pessoal até diminui a velocidade, mas tem motociclistas que passam pela guia. Quem está no pare imagina que a moto vai reduzir e, se não segura, já era. Toda semana tem acidente”, afirmou Geraldo Casella, proprietário de uma loja de materiais para construção.

Próximo ao cruzamento com a Rua Gabriel Pereira de Brito há, inclusive, um poste torto, que foi atingido por um veículo.

Segundo os comerciantes, o incidente se deu cerca de 15 dias após um outro poste, do outro lado da via, ser consertado pelo mesmo motivo. Além disso, uma caçamba que estava instalada na Avenida São Paulo foi atingida por um carro recentemente.

“Os caras passam cortando a lombada a mais ou menos 100 km/h. Se o carro bobear e sair um pouquinho do pare, o motociclista morre na hora. E agora não tem mais a faixa de ônibus, mas tem gente que acha que tem, então vira mesmo estando na faixa do meio e acaba acertando alguém. Quase toda semana tem batida e uma hora vai acontecer um negócio feio”, ressaltou outro comerciante, que pediu para não ser identificado.

Além dos semáforos na Avenida São Paulo, a parceria com o Detran prevê a instalação de equipamentos na Rua Campos Salles, na altura do número 109, na Avenida Charles Keese Dodson, altura do número 1.405, e na Avenida da Amizade, próximo ao número 2.085. Os locais foram sugeridos pela prefeitura.

