Desfile tem pacientes oncológicas como protagonistas

As pacientes do Grupo Mulheres Reais, da Oncologia da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, serão as protagonistas do desfile “Vestidas de Si”, que será realizado nesta quarta-feira (18), às 18 horas, no Tivoli Shopping.

A ação, que é aberta à comunidade, marca as atividades do Outubro Rosa 2023 programadas pela cooperativa médica.

O empreendimento receberá uma ampla estrutura, que contará com palco, passarela, som e iluminação montadas na área de expansão do shopping, próximo à entrada principal.

Pacientes oncológicas da Unimed são protagonistas de desfile que marca ações do Outubro Rosa – Foto: Divulgação/Unimed

Os preparativos começaram há um mês, quando as pacientes tiveram um workshop de moda e puderam visitar lojas parceiras para escolherem as roupas do desfile.

No dia, as modelos serão recepcionadas em um camarim onde terão os cabelos e maquiagens feitas, além de receberem massagens relaxantes.

Quem passar pelo shopping durante outubro poderá registrar fotos no painel intitulado “Passarelas”, que simula a capa de uma revista, e em um grande livro com asas de borboleta.