Desfile das Mulheres Guerreiras abre agenda do Outubro Rosa neste sábado

Nove pacientes que tiveram a doença e fazem tratamento sobem à passarela no Villa Multimall

A 4ª edição do Desfile das Mulheres Guerreiras será realizada hoje, às 19 horas, no Villa Multimall em Santa Bárbara d’Oeste. O evento marca oficialmente a abertura do movimento Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização e combate ao câncer de mama.

O desfile, realizado pela prefeitura, conta com a participação de mulheres atendidas pela rede pública de saúde que lutam ou já venceram a batalha contra a doença. A entrada é gratuita.

A dona de casa Célia de Oliveira superou a doença e está ansiosa para desfilar – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Uma das nove mulheres que vai subir na passarela é a dona de casa Célia Domingues de Oliveira, de 53 anos. A moradora do Jardim Pérola contou que em novembro de 2016, quando tinha 47 anos, percebeu uma deformação no seio esquerdo e logo procurou ajuda. O diagnóstico, apesar de já ser esperado por Célia, foi um choque.

A partir deste momento a dona de casa levou os resultados na unidade básica do Jardim São Fernando e, em janeiro do ano seguinte, começou o tratamento na Unicamp.

No total, foram 11 sessões de quimioterapia, uma cirurgia de retirada total da mama e 33 sessões de radioterapia. O tratamento seguiu até julho de 2018. Já em 2020, Célia passou por outra cirurgia para a reconstrução total do seio que havia retirado.

“No começo a gente fica assustada, mas depois vamos vendo as coisas dando certo. Sempre acreditei que seria curada”, comentou Célia, que agora só faz uso de uma quimioterapia oral.

“Estou superansiosa em encontrar as minhas amigas que iam comigo na Unicamp, já que uma sempre deu força para a outra”, completou.

Uma exposição fotográfica retratando as mulheres será lançada durante o evento desta noite. Nas imagens, as pacientes seguram medalhas, troféus e sobem ao pódio, em uma analogia da luta e da conquista da vitória em modalidades esportivas com o trilhar e o vencer da doença. A mostra estará disponível até dia 31 de outubro, das 6 às 23 horas.