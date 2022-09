O Desenvolve Santa Bárbara tem 928 vagas de emprego com carteira assinada disponíveis. As vagas podem ser conferidas no site da Prefeitura de Santa Bárbara.

Os interessados devem se candidatar presencialmente no órgão, que está localizado no Villa Multimal, na Rua do Ósmio, 975, no Mollon. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

O candidatos devem comparecer portando RG, CPF e carteira de trabalho. As oportunidades são voltadas para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e pessoas com deficiência.