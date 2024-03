Desenvolve Santa Bárbara tem 643 vagas de emprego disponíveis a partir desta segunda

Oportunidades são destinadas a alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e PCDs

O Desenvolve Santa Bárbara, plataforma da prefeitura para divulgação de vagas de emprego, tem 643 oportunidades disponíveis para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e PCDs (pessoas com deficiência) a partir desta segunda-feira (18).

De acordo com a administração, as vagas podem ser encerradas sem aviso prévio. Para conferir todos os cargos disponíveis é possível acessar o site da prefeitura.

Os interessados devem enviar e-mail para empregos@santabarbara.sp.gov.br, colocando no assunto o nome da vaga pleiteada e no corpo do e-mail os dados: nome completo, CPF, RG e currículo.

Também é possível fazer o cadastro presencialmente no Desenvolve Santa Bárbara, localizado no Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975. É necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou aplicativo Carteira de Trabalho Digital).

O setor atende de segunda a sexta-feira, das 9 às 16h. Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato por meio do telefone (19) 3499-1015.