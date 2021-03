Desenvolve Santa Bárbara oferece 185 vagas de emprego

As oportunidades são para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos e graduação

O Desenvolve S. Bárbara oferece 185 vagas disponíveis a partir da segunda-feira (22). São oportunidades com carteira assinada para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e pessoas com deficiência. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

O candidato que demonstrar interesse deve entrar em contato via telefone ou WhatsApp (19) 3499-1015, e-mail empregos@santabarbara.sp.gov.br ou ainda presencialmente mediante agendamento prévio, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Durante o cadastro, o candidato deve informar dados do RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Confira a relação completa de vagas:

Vagas para alfabetizado

Acabador de mármore;

Contramestre;

Cromador;

Esmerilhador;

Fresador;

Marceneiro;

Marceneiro pleno/Sênior;

Mecânico de empilhadeira;

Mecânico de tear Panter;

Meio oficial fresador/torneiro;

Meio oficial marceneiro;

Montador (a);

Operador (a) de extrusora rafia;

Operador de máquina (corte a laser);

Operador de roçadeira;

Operador de torno CNC/Mecânico;

Padeiro;

Pedreiro;

Prensista;

Serralheiro industrial;

Serviços gerais;

Tecelão (ã);

Tecelão tear de Rafia;

Urdidor.

Vagas para ensino fundamental (1º grau)

Acabador de mármore;

Auxiliar de limpeza;

Caldeireiro;

Caldeireiro Industrial (contrato intermitente);

Camareira;

Contramestre;

Marketing;

Mecânico diesel;

Polidor;

Serralheiro;

Soldador industrial (contrato intermitente);

Torneiro mecânico;

Zelador.

Vagas para ensino médio (2º grau)

Ajudante de caldeira;

Aplicador de adesivo;

Auxiliar de serviços gerais;

Auxiliar técnico;

Caldeirista;

Consultor (a) educacional (contrato MEI);

Eletricista;

Eletricista industrial;

Emplacador de veículos;

Instalador (sistema de segurança);

Mecânico automotivo;

Mecânico de manutenção;

Meio oficial serralheiro;

Operador (a) de motoniveladora;

Operador de centro de usinagem/torneiro CNC;

Operador de máquina (trator esteira);

Operador máquina turbo/Jigger;

Operador/programador de retifica;

Operadora de máquina;

Preparador e operador de CNC;

Revisor;

Topógrafo (a).

Vagas que exigem cursos

Analista de compras: curso de informática;

Assistente de compras: curso de informática;

Auxiliar de torneiro mecânico: curso de torneiro;

Auxiliar mecânico: curso de mecânica;

Eletricista: curso de NR10;

Estagiário técnico: curso técnico na área mecânica;

Fresador: curso na área mecânica ou similares;

Operador de centro de usinagem: curso na área;

Operador de veículo pesado: curso de pá carregadeira ou escavadeira;

Programador centro de usinagem: curso na área de usinagem;

Retificador: curso de leitura e interpretação de desenhos;

Soldadora: curso de solda;

Técnico (a) de instrumentação: curso técnico em eletrônica ou mecatrônica;

Técnico de informática: curso técnico de informática;

Técnico de manutenção: curso de eletricista;

elétrica e ou eletrônica;

Torneiro de produção: curso de torneiro convencional;

Torneiro mecânico: curso de mecânica similares;

Tosador (a): curso de banho e tosa.

Vagas para graduação

Analista contábil;

Assistente fiscal;

Auxiliar fiscal;

Engenheiro (a) agrônomo (a) com CREA vigente;

Estagiário (a) de TI, Estagiário (a) de PCP;

Supervisor (a) de Call center;

Supervisora administrativa.

Vagas para PCD (Pessoas com Deficiência)