Desenvolve Santa Bárbara disponibiliza 870 vagas de emprego

Serão vagas para trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e para pessoas com deficiência

Os candidatos a uma colocação no mercado de trabalho podem procurar o Desenvolve Santa Bárbara que abriu, nesta segunda-feira (25), 870 vagas de emprego para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e para pessoas com deficiência.

Os interessados devem comparecer no posto do Desenvolve Santa Bárbara, que fica na Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara, portando o RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Serão vagas para ajudantes, auxiliares, líder de produção, operador de máquinas, motoristas, operador de caldeira, açougueiro, caldeireiro, analista comercial, assistente de TI, cuidador, desenhista, eletricista, técnico em Segurança do Trabalho, auxiliar de enfermagem, engenheiro de vendas, farmacêutico e fisioterapeuta.

Mais informações sobre as vagas poderão ser realizadas pelo telefone (19) 3499.1015 ou pelo e-mail empregos@santabarbara.sp.gov.br.