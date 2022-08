Desenvolve S.Bárbara tem 957 oportunidades de emprego disponíveis

Interessados devem se candidatar presencialmente na sede do órgão, que fica no Villa Multimall

O Desenvolve S.Bárbara está com 957 vagas de emprego disponíveis para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e pessoas com deficiência.

Os interessados devem se candidatar presencialmente na sede do órgão, localizado no Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975, no Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Os candidatos devem estar munidos de RG, CPF e carteira de trabalho. As oportunidades são encerradas sem aviso prévio.

Confira as vagas disponíveis clicando aqui.

*Estagiária sob supervisão de Guilherme Magnin.