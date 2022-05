Desenvolve S.Bárbara tem 790 vagas de emprego disponíveis

O Desenvolve S.Bárbara está com 790 vagas de emprego disponíveis. As vagas são destinadas a alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e PCDs (pessoas com deficiência).

O cadastro de currículo para concorrer às vagas deve ser feito de maneira presencial na sede do órgão, localizado no Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.