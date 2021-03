Desenhista perde R$ 1.160 ao cair no golpe do WhatsApp clonado

Um desenhista de 30 anos, morador do Parque Olaria, em Santa Bárbara d’Oeste, perdeu R$ 1.160 na noite desta quinta-feira (18), ao cair no golpe do WhatsApp clonado.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta de 18h20, a vítima recebeu uma mensagem de WhatsApp de sua prima lhe pedindo para fazer duas transferências nos valores de R$ 430 e R$ 730 para que pudesse pagar uma conta.

Acreditando ser a familiar, o desenhista pediu que ela lhe mandasse o boleto, porém foi convencido pelo golpista a fazer dois PIX, totalizando R$ 1.160.

Depois de receber as transferências bancárias, o estelionatário pediu mais dinheiro, dessa vez R$ 950. O desenhista então começou a desconfiar e após falar com a sua prima, confirmou que tinha caído em um golpe.

O caso foi registrado como estelionato no plantão policial de Santa Bárbara.