Desempregado é preso com 1,8 kg de maconha no Mollon 4

Um desempregado de 20 anos foi preso na noite desta quarta-feira (12), no Mollon 4, em Santa Bárbara d’Oeste com 1,8 kg de maconha, 52 pedras de crack, 14 microtubos de cocaína e R$ 191 em dinheiro oriundos do tráfico.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 20h25, os guardas municipais faziam patrulhamento pelo bairro e, na Rua Caetano Sartori, viram dois indivíduos trocando algo.

Quando a viatura se aproximou, um deles jogou uma bolsa em cima do telhado e entrou na residência e o outro, um menor de 14 anos, foi abordado pelos patrulheiros. Com ele foram encontradas 28 porções de maconha. Indagado, ele confessou que vendia entorpecentes.

Já o homem que tinha fugido da abordagem foi interrogado dentro de sua casa pelos guardas. Em seu bolso havia 28 porções de maconha. No imóvel, foi encontrado o valor de R$ 19 procedentes do tráfico.

Na bolsa que tinha sido lançada no telhado, foram localizadas mais 26 porções de crack, 14 microtubos de cocaína, 387 porções de maconha, 380 papelotes, um tijolo e seis pedaços menores do mesmo entorpecente, totalizando 1,820 kg de maconha.

Os dois foram levados ao plantão policial do município. O menor foi liberado e o desempregado, preso em flagrante por tráfico de drogas.