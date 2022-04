Desaparecimento de aposentado de Santa Bárbara completa um mês sem respostas

José Carlos Morato sumiu no dia 3 de março, em região perto do Horto de Tupi; polícia faz novas buscas amanhã

O desaparecimento de José Carlos Morato, 75, morador de Santa Bárbara d’Oeste, em uma região rural próxima ao Horto do Tupi, completa um mês neste domingo. E os últimos 30 dias têm provocado tensão e agonia nos parentes e amigos do aposentado, além de incertezas nas autoridades policiais e guardas civis que têm trabalhado diariamente nas buscas.

Isso porque as novidades sobre o caso têm sido escassas nas últimas semanas. Entretanto, novas pistas podem surgir nos próximos dias, já que uma medida judicial movida pelas investigações permitirá que a operadora de telefonia contratada por Morato disponibilize as últimas ações feitas pelo aposentado no aparelho. Isso pode ajudar a saber quando e para quem ele fez as últimas ligações e, com isso, rastrear quais foram seus últimos passos.

Junior Morato e o pai, José Carlos, que está desaparecido há um mês – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Tudo o que a família e amigos almejam é uma pista definitiva ou, no mínimo, verdadeira. Enquanto sofrem por não saber o paradeiro de José Carlos, precisam lidar com o problema de pessoas passarem informações erradas ou que se aproveitam da fragilidade dos parentes para pedir dinheiro para um falso resgate.

Diante de toda a situação, o filho, Júnior Morato, desabafa: “Não saber o que está acontecendo dá muita agonia. Tem dias que chove e eu fico imaginando meu pai naquela área, sozinho. A gente nem dorme. Tudo o que eu mais queria era saber o que aconteceu e acabar logo com isso”, disse ele, que confessou ter saído pouco de casa para evitar questionamentos.

Júnior Morato, filho do aposentado, fez busca com seis pessoas ontem – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

CASO

Até o momento, o que se sabe é que José Carlos Morato esteve em uma mercearia, no Cruzeiro do Sul, na noite de 2 de março, e que teria se perdido e atolado o carro em uma região rural, perto do horto florestal do Tupi, às 3 horas, quando tentava voltar para casa.

Outra informação colhida pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, que está à frente do caso, é que o aposentado, por volta das 14h30 do dia 3 de março, teria pedido água para trabalhadores de uma usina localizada na região. Eles foram as últimas pessoas que tiveram contato direto com ele.

O aposentado José Carlos Morato tem 75 anos – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Entre um acontecimento e outro, o filho chegou a conversar com Morato por telefone. Ele soube que o pai precisava de ajuda e foi até o local para resgatá-lo. Mas, por conta da escuridão, se desencontraram.

Desde então, cães farejadores, helicópteros da PM (Polícia Militar) e drones estão sendo usados nas buscas. Guardas civis participam da empreitada, e contam com o apoio de voluntários.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A Polícia Rodoviária foi alertada, delegacias de municípios da região avisadas e postagens nas redes sociais foram feitas de forma periódica, na tentativa de localizar José Carlos. Mas, até o momento, somente o carro foi achado e a perícia concluiu que o aposentado estava, de fato, sozinho quando deixou o veículo.

HIPÓTESES

A região onde ele se perdeu é uma área rural extensa, caracterizada por estradas de terra, mato alto e um terreno com declives e barrancos. Rodovias e rios, como o Piracicaba, também circundam o local. Por conta disso, a DIG não trabalha com apenas uma linha de investigação.

Segundo o delegado José Donizeti de Melo, “nada está descartado”. Para os investigadores, José Carlos pode estar ainda no local, com vida ou sem, estar vagando na beira de uma estrada desorientado, ou até ter conseguido uma carona na estrada e fugido para outra cidade.

Séries, filmes, games, quadrinhos: conheça o Estúdio 52.

Apesar da rotina pacata, o aposentado tomava remédios controlados para pressão alta e depressão, e uma possível mistura dos medicamentos com álcool poderia levar José Carlos a um estado de desorientação. O filho acredita que pode ter acontecido isso no dia em que o pai sumiu, embora considere que o pai estava lúcido e consciente do que fazia quando conversou com o filho pela última vez, há 30 dias.

A família realizou buscas particulares na área neste sábado. Já o delegado informou ao LIBERAL que estão programadas atividades com o auxílio da Guarda Civil Municipal de São Paulo, amanhã, com início às 10h30, inclusive com cães farejadores.

*Colaborou Maíra Torres.

LIBERAL explica:

O que fazer quando um parente ou amigo desaparecer

• Registrar boletim de ocorrência: não é necessário esperar 24 horas desde o sumiço, como é erroneamente divulgado. Quanto mais cedo relatar o caso à polícia, maiores são as chances de um desfecho positivo. O boletim pode ser registrado de forma eletrônica.

• Comunicar o desaparecimento no site da Polícia Rodoviária: desaparecidos.prf.gov.br. Após o registro, os policiais rodoviários federais de plantão, em um raio de 500 quilômetros do local da ocorrência, são comunicados do ocorrido.

• Ligar para o número de emergência 191, que também pertence à Polícia Rodoviária.

• Quando tiver novidades ou novas informações sobre o caso, comunicá-las aos policiais e investigadores em primeiro lugar.

• Usar as redes sociais e acionar grupos de contato para ajudar nas buscas também pode ajudar.