Funcionários do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) vão realizar, nesta quarta-feira (31), uma vistoria técnica para liberação do tráfego no viaduto interditado do km 139 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste.

Viaduto foi atingido por um veículo que danificou a estrutura, no último dia 14 – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O departamento informou que as obras no local, atingido por um veículo que danificou a estrutura, no último dia 14, foram concluídas nove dias depois. Contudo, o trecho permaneceu interditado mais alguns dias, aguardando o período de cura do concreto.

Foram realizados serviços emergenciais de recuperação da viga de concreto. O investimento estimado foi de R$ 170 mil.

Como rota alternativa, o DER vem sugerindo que os motoristas sigam até ao retorno do km 138, na pista leste, e km 140 B, na pista oeste da SP-304.

O mesmo viaduto já foi interditado antes. Em setembro de 2021, a ponte foi atingida e danificada por um caminhão. As obras foram iniciadas somente depois de sete meses do acidente e concluídas em três meses. O investimento do Governo do Estado de São Paulo foi de R$ 310 mil.

No último dia 25, o LIBERAL informou que o DER estuda rebaixar o asfalto ou elevar o viaduto, para evitar novos acidentes.