DER realiza reforço estrutural em viaduto na SP-304

Atividades devem acabar no local até o final de julho - Foto: Claudeci Junior - Liberal.JPG

O viaduto da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), próximo ao km 139, em Santa Bárbara d’Oeste, segue em obras. De acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), a empresa contratada para execução dos reparos, G20 Gerenciamento de Obras Ltda, trabalha atualmente no reforço estrutural do elevado, após recuperar o pavimento.

O local está interditado desde 24 de setembro de 2021, depois que um caminhão bateu na parte de baixo do viaduto, comprometendo a estrutura e sua capacidade de suportar o peso dos veículos.

As obras começaram em 3 de maio, conforme noticiado pelo LIBERAL, com serviços preliminares para preparação do canteiro de obras, e uma vistoria para a troca da junta de dilatação, mecanismo responsável por unir partes do viaduto que estão sobre as colunas de sustentação.

Segundo o DER, além da recuperação do pavimento já houve reforço das vigas e da estrutura no sentido Santa Bárbara d’Oeste. Atualmente, estão sendo executados reforços estruturais no sentido Distrito Industrial.

O valor da obra é de R$ 1 milhão e o prazo previsto para a conclusão é até o final de julho próximo.