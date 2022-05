DER dá início às obras de viaduto interditado na SP-304, em Santa Bárbara

As obras de reparo do viaduto da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), próximo ao quilômetro 139, em Santa Bárbara d’Oeste, começaram nesta terça-feira (3). A informação foi confirmada pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem), responsável pela rodovia, e também pela G20 Gerenciamento de Obras Ltda, empresa contratada para execução das obras.

Segundo o órgão e a empresa, os primeiros passos começaram com serviços preliminares para preparação do canteiro de obras e também com uma vistoria para a troca da junta de dilatação, mecanismo responsável por unir partes do viaduto que estão sobre as colunas de sustentação.

O local está interditado desde o dia 24 de setembro do ano passado, depois que um caminhão bateu na parte de baixo do viaduto, comprometendo a estrutura e também a sua capacidade de suportar o peso dos veículos.

Nenhuma empresa demonstrou interesse em fazer as obras de reparo. Por conta disso, o DER fez uma contratação de emergência e a assinatura da ordem de serviço foi feita no dia 25 de abril, na sede da divisão regional do departamento, em Rio Claro. No encontro, estiveram presentes o vice-prefeito de Santa Bárbara, Felipe Sanches (PDT), e também vereadores barbarenses.

De acordo com o DER, a previsão é de que as obras tenham um prazo de execução de 90 dias e que o custo do empreendimento seja de, aproximadamente, R$ 1 milhão.