DER faz vistoria em viaduto interditado em Santa Bárbara

O DER (Departamento de Estradas e Rodagem) realizou, nesta segunda-feira (17), uma visita técnica ao viaduto do km 139 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste, que está interditado. Os especialistas vão levantar informações sobre as condições da estrutura.

Veículo atingiu e danificou a estrutura na última sexta-feira (14) – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A medida foi necessária depois que um veículo não identificado atingiu e danificou a estrutura, na última sexta (14), e desde então a passagem de veículos foi proibida.

De acordo com o departamento, a análise dessas informações será realizada no menor prazo possível para que sejam definidas as próximas ações.

Até a conclusão do estudo, o viaduto permanecerá interditado, para garantir a segurança do trecho.

Como rota alternativa, o DER sugere que os motoristas sigam até ao retorno do km 138, na pista leste, e km 140 B, na pista oeste da SP-304.

O mesmo viaduto já foi interditado antes. Em setembro de 2021, a ponte foi atingida e danificada por um caminhão. Provisoriamente, o local foi cercado por um guard rail porque ficou com rachaduras e a estrutura comprometida.

Na época, o DER informou que a interdição do acesso ao município e à rodovia foi necessária para que os engenheiros fizessem “uma vistoria no local para analisar a situação.”

As obras foram iniciadas somente depois de sete meses do acidente e concluída em três meses. O investimento do Governo do Estado de São Paulo foi de R$ 310 mil.