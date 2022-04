DER assina ordem de serviço e obras de viaduto começam em 15 dias

Localizado na altura do km 139 da Rodovia Luiz de Queiroz, viaduto estava interditado desde setembro do ano passado

O contrato foi assinado pelo diretor regional do DER, Danilo Dezan; a previsão é que as obras começam em 15 dias e sejam concluídas em 90 dias – Foto: Divulgação

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) assinou, nesta segunda-feira (25), a ordem de serviço que determina o conserto do viaduto da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), localizado na altura do km 139, em Santa Bárbara d’Oeste. As obras de reparo da via, interditada desde setembro do ano passado, devem começar em duas semanas.

O encontro onde foi realizada a assinatura do contrato aconteceu na sede de divisão regional do departamento em Rio Claro, e contou com a presença do vice-prefeito da cidade, Felipe Sanches, e dos vereadores Bachin Jr. (MDB), Carlão Motorista (Republicanos), Carlos Fontes (União Brasil), Joi Fornasari (PV) e do presidente da Câmara Municipal, Joel do Gás (PV).

Também esteve presente Mário Sérgio Gargiulo, representante da G20 Gerenciamento de Obras Ltda, empresa escolhida para operar o serviço após uma licitação aberta em caráter de emergência. Como consta no contrato assinado pelo diretor regional do DER, Danilo Dezan, a previsão é que as obras tenham um prazo de execução de 90 dias, e que o custo do empreendimento seja de R$ 995.202,72.

De acordo com a prefeitura, o prefeito Rafael Piovezan não esteve presente e designou o vice-prefeito para representá-lo. Felipe Sanches celebrou o acordo em suas redes redes sociais. “Hoje foi assinada a ordem de serviço do conserto do viaduto da SP-306 sobre a rodovia SP-304, próximo ao Rodoterminal Metropolitano”, escreveu.

Lentidão

Nenhum carro passa pelo viaduto desde o dia 24 de setembro de 2021. Um acidente com um caminhão, embaixo do pontilhão, comprometeu a estrutura do local e inviabilizou o tráfego de automóveis por cima do viaduto.

Em diversas manifestações públicas, os parlamentares barbarenses pressionaram o governo do Estado para agilizar a resolução do problema. Joel do Gás chegou a informar que nenhuma empresa estava interessada em executar a obra, conforme noticiou o LIBERAL no último dia 15.

Acesso está fechado desde 24 de setembro do ano passado, depois que um caminhão bateu no viaduto e danificou a estrutura – Foto: Maria Eduarda Gazzetta – O Liberal

O serviço também atrasou porque uma das empresas contratadas não tinha certificação para executar recuperação de pontes e viadutos, de acordo com parlamentares ouvidos pela reportagem. Por essa razão, uma novo edital, em caráter de urgência, foi aberto.

“A contratação de uma empresa de forma emergencial era o caminho mais curto a ser seguido”, explicou o vereador Bachin Jr, ao LIBERAL. Ele afirmou ter ficado feliz pelo fato do Governo Estadual ter ouvido o apelo dos parlamentares após a primeira licitação não ter tido sucesso.

Após o acordo firmado, Joi Fornasari mencionou que as obras também prevêem “diminuir o nível de asfalto para aumentar a distância do solo até o pontilhão” a fim de evitar novas colisões de carretas com o viaduto.