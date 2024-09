DER apreende materiais de campanha de Eliel em Santa Bárbara; candidato contesta

Agentes do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) retiraram na tarde desta terça-feira (10) materiais de campanha do tipo “wind banner” do candidato a prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Eliel Miranda (PSD), que estavam expostos na rotatória do entroncamento da Rodovia Luís Ometto (SP-306) com a Rodovia Margarida da Graça Martins (SP-135).

O candidato contestou a iniciativa que, segundo ele, foi realizada sem aviso prévio. Três funcionários levaram os materiais para a Unidade Regional do DER em Piracicaba, mas eles já foram devolvidos.

Funcionário do DER retirou materiais – Foto: Reprodução

“Vamos acionar na Justiça, pois não houve nenhuma decisão judicial neste sentido”, afirmou Eliel.

Segundo ele, os funcionários do DER informaram que receberam ordem de retirada do material por ser uma propaganda ilegal em uma rodovia de jurisdição estadual.

Explicação

O fato teria sido confirmado pessoalmente aos integrantes da coordenação de campanha por um engenheiro do DER de Piracicaba, que ratificou que o local é de jurisdição do Estado e que a retirada do material independe de questões eleitorais.

Esse profissional orientou sua equipe a efetuar uma varredura na região e recolher todo e qualquer tipo de material inadequado nas áreas que fazem parte das rodovias.

A equipe de Eliel foi até a base do DER em Piracicaba para efetuar a retirada. Não foi entregue nenhuma notificação formal referente a apreensão ou liberação do material.

De acordo com o candidato, a coordenação de campanha expos os materiais no local com base em lei municipal de dezembro de 2022.

O DER informou, em nota, que o material de propaganda eleitoral foi fixado irregularmente na chamada faixa de domínio, como são classificadas as áreas de utilidade pública vizinhas às rodovias, sob jurisdição do departamento.