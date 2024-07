DER adia vistoria para liberação de viaduto interditado na SP-340, em Santa Bárbara

A vistoria técnica dos funcionários do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) para liberação do tráfego no viaduto interditado do km 139 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste, que estava prevista para esta quarta-feira (31), não foi realizada devido à necessidade de mobilizar equipamentos de grande porte para avaliação da estrutura.

Viaduto interditado fica no km 139 da SP-304, em Americana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O departamento informou que as obras no viaduto, danificado após ser atingido por um veículo, no último dia 14, foram concluídas nove dias depois do incidente. O investimento foi de R$ 170 mil.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Contudo, o trecho permaneceu interditado mais alguns dias, aguardando o período de cura do concreto.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Segundo o DER, uma nova data será agendada, para que a vistoria e liberação ocorram ainda no início de agosto. Como rota alternativa, o DER orienta acessos pelo retorno existente na altura do km 138, na pista leste, e do km 140, na pista oeste da SP 304.