Depósito incendiado funcionava há dois anos e proprietário diz: ‘perdi tudo’

Todo material do depósito foi destruído por um incêndio na noite de quinta-feira, no Jardim Pérola – Foto: Paula Nacasaki_Liberal

Em funcionamento há pelo menos dois anos, o depósito de recicláveis que foi alvo de um incêndio de grandes proporções na noite desta quinta-feira (29), no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’ Oeste, perdeu todo o material que estava guardado no local. O proprietário afirmou ao LIBERAL que ainda não conseguiu mensurar o valor do prejuízo.

“A gente foi guardando os materiais aos poucos e agora está tudo queimado. Perdi tudo e agora é recomeçar”, afirma o empresário que não quis ter seu nome divulgado.

Nesta sexta-feira (1°), a reportagem do LIBERAL esteve no depósito, que fica na Avenida da Indústria, no cruzamento com a Rua do Café, e conversou com o responsável pelo espaço.

Conforme apurado pelo LIBERAL e confirmado pelo empresário, todo o material foi destruído pelo incêndio, apesar disso, ele ainda não conseguiu mensurar o valor financeiro do prejuízo.

O responsável, assim como agentes da Defesa Civil que estiveram no imóvel nesta sexta, acreditam que o incêndio possa ter começado em um pequeno cômodo que existia no fundo do quintal, relacionado a alguma pane elétrica.

A Polícia Científica iria ao local também nesta sexta-feira para averiguar as possíveis causas do incêndio

Borracharia

O imóvel ao lado do depósito, onde funciona uma borracharia, também teve um princípio de incêndio, que foi rapidamente controlado por pessoas que estavam no local e, segundo a Defesa Civil, não sofreu danos em sua estrutura.