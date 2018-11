Denis pede soro antiescorpiônico para S.Bárbara

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia (PV), se manifestou na última sexta-feira, pela primeira vez sobre a morte da menina Maria Eduarda Pigatto. Picada por um escorpião, ela morreu pouco mais de uma hora após dar entrada no pronto-socorro Edison Mano. Em entrevista a um programa na rádio Santa Bárbara FM, o chefe do Executivo disse que pediu ao governo do Estado que a cidade passe a ser polo de distribuição do soro antiescorpiônico.

“É importante dizer que todo procedimento adotado pela equipe do pronto-socorro foi correto. Outras pessoas, ao longo dos anos, tiveram episódios com escorpião. E se desenvolveram dentro da normalidade. No caso da Maria Eduarda foi uma reação atípica. A gente fica consternado como qualquer cidadão. Não pode esperar acontecer outro caso assim”, disse o prefeito.

Questionada pelo LIBERAL, a assessoria da Secretaria Estadual de Saúde não confirmou as conversas com o município. “O Centro de Vigilância Epidemiológica esclarece a definição de locais estratégicos para disponibilização de soro contra animais peçonhentos segue política definida pelo órgão federal e segue critérios como análise de como avaliação epidemiológica, estrutura física adequada e equipe devidamente treinada para a assistência correta ao paciente”, informou em nota.

Parentes de Maria Eduarda pretendem acompanhar a sessão da câmara de hoje e levar faixas e cartazes para protestar contra a morte da garota.