Denis inaugura duas novas creches em Santa Bárbara

A prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste inaugurou na manhã deste sábado (16) duas novas creches nos bairros Jardim Pérola e Cândido Portinari. Juntas, as unidades somam cerca de 200 vagas, direcionadas às crianças de 0 a 3 anos. As obras são fruto de uma parceria da administração municipal com o Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual da Educação.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Além do prefeito, Denis Andia (PV), estiveram presentes na cerimônia de inauguração a secretária de Educação da cidade, Tânia Mara da Silva, o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rossieli Soares, vereadores barbarenses, além de Neuza Carleto, que empresta seu nome a uma das unidades escolares.

“Ao longo desses seis anos de administração, tivemos um avanço significativo na criação de novas vagas de creche na cidade, que era uma grande demanda”, disse o prefeito. De acordo com ele, atualmente o município conta com mais de 3.500 vagas nas Emeis (Escola Municipal de Educação Infantil).

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A Emei Profª Neuza Carleto, no Jardim Pérola, e vai oferecer inicialmente 70 vagas. “Meu sentimento é de gratidão. O Brasil do futuro começa nessa escola”, afirmou a homenageada durante o evento.

Educadora, Neuza Carleto tem 71 anos e foi supervisora de ensino concursada na antiga Delegacia de Ensino de Americana e secretária municipal de Educação de Santa Bárbara d’Oeste por oito anos. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Já a escola “Profª Nair Valente”, localizada na Rua Dinamarca, no Cândido Bertini, vai atender cerca de 130 crianças. “Temos enfrentado o deficit de vagas na cidade e estamos conseguindo dar uma resposta a essa demanda”, ressaltou a secretária municipal de educação.

Ao todo, o investimento nas duas unidades foi de cerca de R$ 3 milhões, com aporte do programa Creche Escola, no Governo Estadual.