O ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Denis Andia (MDB), atualmente secretário nacional de Mobilidade Urbana, disse nesta sexta-feira que teve seu direito de defesa violado pela Câmara Municipal na votação que rejeitou as contas da prefeitura de 2016 – ele era o chefe do Executivo naquele ano.

Secretário nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia, em entrevista à Rádio Clube – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A votação das contas, que tinham recebido parecer desfavorável do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), aconteceu em sessão extraordinária realizada em 1º de dezembro, quando Denis cumpria agenda oficial em Washington, nos Estados Unidos.

O ex-prefeito havia protocolado, no dia anterior, um pedido de adiamento da votação, pois pretendia fazer a sustentação oral de sua defesa.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A solicitação foi analisada pela Procuradoria da câmara, que entendeu que Denis teve tempo para apresentar sua defesa anteriormente e deixou a decisão para a suspensão a critério do presidente da Casa, Paulo Monaro (MDB), que indeferiu o pedido.

Durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580), o secretário nacional de Mobilidade Urbana apontou que vai analisar se tomará alguma medida sobre o assunto. “A gente vai ver como trabalhar em cima disso.”

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O ex-prefeito lembrou que suas contas de 2020 receberam parecer favorável do TCE-SP, que tinha emitido um posicionamento contrário num primeiro momento, mas revisou a decisão após sustentação oral feita por ele.

Denis também afirmou que o parecer contrário sobre as contas de 2016 levou em consideração apenas questões contábeis, apontadas por ele como reflexo da crise econômica que assolava o País na época.

“Eu, como gestor público, como prefeito, tinha duas coisas para fazer: ou ficava ‘redondinho’ na contabilidade, ou cuidava das pessoas”, declarou.