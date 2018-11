Denis autoriza reajuste na Zona Azul em Santa Bárbara

Um decreto do prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia (PV), autorizou nesta quarta-feira (21) o reajuste das tarifas cobradas pelo serviço de estacionamento rotativo (Zona Azul) da cidade. Para os períodos estacionados (30, 60, 90 ou 120 minutos), o aumento será de R$ 0,05. Para as chamadas “tarifas de pós-utilização” a mudança foi maior.

São duas as possibilidades para o motorista flagrado em situação irregular: pagar R$ 6,60 em um intervalo máximo de duas após o recebimento do aviso de cobrança ou R$ 10,25 até as 18h do dia útil seguinte à infração. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O condutor que não fizer a regularização nesses prazos está sujeito a uma multa de R$ 195,23, além da perda de cinco pontos em sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O último reajuste das tarifas na Zona Azul de Santa Bárbara havia sido aprovado em julho do ano passado. Antes disso, o serviço ficou quatro anos sem revisões tarifárias.

De acordo com o decreto, a Estapar, concessionária responsável pela administração das cerca de 900 vagas na região central da cidade, poderá cobrar os novos valores em 10 dias. A assessoria de imprensa da empresa informou que já tomou ciência dos novos valores e que o reajuste obedece “previsão contratual”.

Questionada, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara não informou qual índice utilizou para autorizar o aumento.

A empresa assumiu o serviço em 2013 e implantou 40 parquímetros no quadrilátero entre as ruas Riachuelo, Duque de Caxias, 13 de Maio e Joaquim de Oliveira.

As vagas estão distribuídas entre estacionamento rotativo (quando o condutor do veículo deve utilizar-se do sistema Vaga Inteligente ou da emissão de bilhete junto ao); vaga rápida (gratuita para curtas permanências e estacionamento por até 10 minutos com o pisca alerta ligado); vagas para pessoas com deficiência (isentas de pagamento, com limite de duas horas de estacionamento e uso da credencial); vagas para idosos (isentas de pagamento, com limite de duas horas de estacionamento e uso da credencial); e vagas para motociclistas.

Novos preços:

30 minutos: de R$ 1,30 para R$ 1,35

60 minutos: de R$ 1,90 para R$ 1,95

90 minutos: de R$ 2,25 para R$ 2,30

120 minutos: de R$ 2,60 para R$ 2,65

Pós-utilização: (até 2 horas após o uso) de R$ 6,40 para R$ 6,60

Pós-utlização: (até as 18h do dia útil seguinte) de R$ 10 para R$ 10,25