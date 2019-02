Denis autoriza licitação para pavimentação do Santa Alice

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia, autorizou nesta semana a abertura de licitação para a pavimentação de ruas do Jardim Santa Alice, solicitação antiga dos moradores. O processo licitatório deverá levar em torno de 120 dias para a tramitação e a contratação da empresa que será responsável pelos serviços. A informação é da assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara.

O projeto executivo elaborado pela equipe técnica da Prefeitura passou por todas as etapas e encontra-se em fase final de análise pela Caixa Econômica Federal, para autorização e liberação de recurso. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Essa é uma conquista importante e muito aguardada por todos os moradores do Jardim Santa Alice, desde a formação do bairro há décadas. Por se tratar de uma obra grande e complexa, exigiu muito planejamento para a obtenção de recursos externos e tornar possível sua execução.”, disse o prefeito Denis Andia.

Serão contempladas as ruas Theodoro Bataglia, Ernesto Ramelo, José Lopes da Silva e Elmer Vaughn, travessas do Progresso, da Sabedoria, da Caridade e da Camaradagem.

O projeto inclui obras de drenagem, construção de guias e sarjetas, calçada, acessibilidade, asfaltamento, sinalização viária e iluminação.

Problema antigo

Em 2016, a prefeitura havia solicitado à Caixa Econômica Federal recursos para pavimentar as vias do bairro. O chefe do Executivo pediu, na época, autorização para utilizar a verba que sobrou na obra de pavimentação da Avenida Sebastião Furlan, no Cruzeiro do Sul.

No ano seguinte, porém, o LIBERAL mostrou que passado 15 meses do pedido, a solicitação da verba ainda não tinha avançado. O problema da falta de asfalto no bairro é bem antigo. Em 2015, O LIBERAL realizou uma reportagem mostrando a dificuldade dos moradores, especialmente quando chove. Assista ao vídeo e relembre o caso: