Denis Andia sofre segunda rejeição de contas consecutiva

Foto: Arquivo / O Liberal

O TCE (Tribunal de Contas do Estado) reprovou nesta terça-feira, pelo segundo ano consecutivo, as contas do prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia (PV). O órgão, que já havia emitido parecer desfavorável ao balanço de 2015, fez o mesmo em relação ao exercício de 2016.

As principais irregularidades apontadas pela fiscalização foram o excesso de gastos com pessoal – acima do limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 54% da receita – falta de recolhimento de encargos trabalhistas (INSS dos servidores) e aumento do déficit público.

A defesa de Denis argumentou que tanto a folha de pagamento quanto o resultado financeiro foram afetados pela crise econômica, que frustrou receitas do município. Sobre o descumprimento de prazo para o pagamento da contribuição previdenciária dos funcionários públicos, a administração sustentou que uma MP (Medida Provisória) permitiu o parcelamento dessas dívidas, o que já teria ocorrido.

O argumentos não foram suficientes para convencer os três conselheiros que compõem a 1ª Câmara do TCE. Além de emitir o parecer desfavorável, eles determinaram a remessa do processo ao Ministério Público para que o prefeito seja investigado por eventuais atos de improbidade administrativa.

Denis ainda pode recorrer ao Pleno do TCE – formado por sete conselheiros – antes que o parecer definitivo seja encaminhado à câmara, para análise final dos vereadores. O balanço de 2015 tem julgamento no Pleno marcado para hoje.

Por meio da assessoria de imprensa, a Prefeitura de Santa Bárbara afirmou que a decisão desta terça-feira é uma etapa prévia da análise de contas. “Essa etapa diz respeito a um parecer prévio de avaliação, onde os apontamentos têm o papel de nortear a apresentação de documentos complementares para a comprovação de regularidade e aprovação das contas. O município já está providenciando tudo o que foi solicitado”, afirma a nota.