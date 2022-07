Delegacia ganha reforma em Santa Bárbara

A Delegacia de Santa Bárbara d’Oeste, que ocupa o mesmo terreno da Cadeia Pública Carcereiro Pedro Cromo, está passando por reformas e ampliação. As obras começaram em junho com previsão de entrega para 13 de dezembro. A Secretaria da Segurança Pública do Estado vai investir R$ 1.095.475,80. A PEX Incorporação e Construção é a responsável pelos serviços.

A SSP (Secretaria de Estado de Segurança Pública) esclareceu que na região de Piracicaba, outras dez unidades da Polícia Civil estão passando por obras com investimento do Estado de R$ 11,6 milhões. Desde 2019, 89 unidades foram reformadas no Estado de São Paulo, contabilizando um investimento de R$ 54,7 milhões.

Reforma na delegacia começou em junho e deve estar pronta até o dia 13 de dezembro – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Atualmente, o Plantão Policial e o 1º Distrito Policial, que ficam no mesmo imóvel, localizado na Rua Dona Margarida, 1.669, na Vila Linópolis, contam com apenas uma porta de vidro na entrada, sem grade de proteção. Após a reforma haverá uma entrada específica da cadeia pela lateral, na Rua Martin Luther King e a segurança será mais reforçada.

A antiga sala dos investigadores foi derrubada e o espaço será remodelado, passando a contar com quatro salas. Além disso também haverá a construção de muros e o local ganhará uma nova pintura, nos padrões da Polícia Civil.

O diretor do Deinter-9 (Departamento de Polícia Judiciária do Interior), Kléber Antonio Torquato Altale, disse ontem que a reforma será um projeto importante tanto aos policiais civis como para a população. “A proposta é deixar um local de trabalho mais agradável aos policiais, como também para a comunidade. Com essas obras deixaremos um ambiente mais acolhedor”, disse Altale.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo ele, somente nas cidades atendidas pela Delegacia Seccional de Americana, outras unidades também serão reformadas, entre elas, a sede da instituição em Nova Odessa, Sumaré, Monte Mor e Cosmópolis.

A SSP informou ainda, que na região de Piracicaba, outras dez unidades da Polícia Civil estão passando por obras e ampliação com investimento que somam R$ 11,6 milhões. Desde o ano de 2019, 89 unidades já foram reformadas em todo o Estado de São Paulo, contabilizando um investimento que ultrapassa o montante de R$ 54,7 milhões.