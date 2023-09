A Defesa Civil de Santa Bárbara d’Oeste interditou três residências após as explosões que destruíram uma casa de fogos de artifício nesta sexta-feira (8). Duas delas, que ficam ao lado do estabelecimento, foram interditadas parcialmente. O outro imóvel, que faz fundo com a loja, foi isolado totalmente.

Os imóveis vão passar por perícia para, depois, serem liberados, segundo a prefeitura. Neste sábado, a Defesa Civil e outros servidores do Executivo finalizaram a limpeza da rua, que agora está liberada, de acordo com a administração municipal.

Cenário da manhã seguinte ao incêndio que destruiu uma casa de fogos em Santa Bárbara – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Cenário da manhã seguinte ao incêndio que destruiu uma casa de fogos em Santa Bárbara – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Cenário da manhã seguinte ao incêndio que destruiu uma casa de fogos em Santa Bárbara – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Cenário da manhã seguinte ao incêndio que destruiu uma casa de fogos em Santa Bárbara – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Cenário da manhã seguinte ao incêndio que destruiu uma casa de fogos em Santa Bárbara – Foto: Claudeci Junior / Liberal

O estabelecimento Fogos Sartori funcionava em um prédio alugado, na Rua Limeira, via bastante movimentada no Jardim Pérola, e entre residências.

Conforme o LIBERAL noticiou, o incêndio foi causado por uma peça que entrou em combustão espontânea quando o proprietário, a esposa e o funcionário estavam separando fogos de artifício para um evento.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O casal correu para a rua, enquanto o empregado, de 27 anos, entrou no estabelecimento e foi atingido pelas chamas.

Inicialmente, os bombeiros relataram que ele teve 80% do corpo atingido, mas a prefeitura fala em 60%. A vítima recebeu os primeiros atendimentos no Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, mas foi transferido na madrugada, por volta da 0h30, ao Hospital Estadual Sumaré, onde permanece internado.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O coordenador da Defesa Civil Paulo Rogério de Barros disse que foram retirados os escombros para a liberação da rua. “Na manhã deste sábado, ainda encontramos fumaça no prédio. Os bombeiros foram chamados novamente para realizarem o rescaldo. Quanto aos imóveis que estão parcialmente interditados, os proprietários já podem providenciar a limpeza”, afirmou.

A dona de casa Maria Barbosa da Cruz, de 76 anos, mora sozinha, em uma casa de fundo ao lado da loja. “O corredor que dá acesso à minha residência foi interditada e, por isso, não posso entrar lá. O pessoal da Defesa Civil me acompanhou para ir à minha casa para buscar meu remédio da pressão. Por enquanto, vou ficar na residência da minha filha. Ainda bem que, quando tudo aconteceu, eu não estava lá”, desabafou.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Para a moradora Cleusa Rosa de Oliveira, de 62 anos, os minutos de explosões pareciam infinitos. Ela estava sozinha em casa quando começou a ouvir o barulho.

“Vi uma bomba que caiu na garagem da residência. Parecia que o mundo estava acabando. A única reação que tive foi me trancar no banheiro. Só sai de casa quando o bombeiro chegou e mandou que saísse de casa. Ainda fico tremendo só de lembrar. Tenho um botijão de gás que fica lá fora. Caiu uma bomba ao lado dele, mas não explodiu”, lembra.

Cleusa disse ainda que, ao lado, mora o casal de proprietários do imóvel da loja. “A casa deles faz fundo com a loja. Por causa da explosão, a parede da cozinha deles caiu e, por isso, a casa toda foi interditada. Mas por Deus que eles não estavam em casa”, comentou.

O caso também será apurado pela Polícia Civil. O boletim de ocorrência sobre o assunto foi registrado como incêndio. O estabelecimento tinha o alvará e AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) em ordem.