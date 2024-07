A equipe da Defesa Civil de Santa Bárbara d’Oeste ajudou no início do trabalho para retirada de 78 toneladas de peixes mortos do Rio Piracicaba, nesta segunda-feira (22), após o lançamento de resíduos de cana-de-açúcar na área de preservação ambiental do Tanquã, em Piracicaba.

Trabalho aconteceu em área de preservação ambiental do Tanquã, em Piracicaba – Foto: Defesa Civil do Estado/Divulgação

O laudo da Cetesb identificou a relação direta entre o produto lançado no Rio Piracicaba e a Usina São José, e aplicou uma multa de R$ 18 milhões, tendo em vista os agravantes de omissão sobre o extravasamento de substância poluidora, o alto volume de peixes mortos e o atingimento de área de proteção ambiental, segundo informações da Defesa Civil do Estado.

“O coordenador barbarense Paulo Barros pilotou um drone para fazer imagem da localidade de peixes mortos, enquanto outras equipes atuavam na retirada dos animais com o barco. A limpeza ainda vai durar mais alguns dias”, explicou Rômulo Gobbi, secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil de Santa Bárbara.

Além dos pescadores da região, o Sistema de Proteção e Defesa Civil foi acionado e agentes de Piracicaba, São Pedro e Campinas participaram da ação. Todo material orgânico retirado pelas equipes está sendo levado para um aterro em Piracicaba.

A reportagem entrou em contato com a usina, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.