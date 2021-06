Defensor do meio ambiente, Manoel Maranata morre aos 82 anos

Defensor do meio ambiente, o pastor Manoel Alves da Silva, conhecido em Santa Bárbara d’Oeste como Manoel Maranata, morreu na tarde desta quinta-feira (3), vítima de um câncer de próstata.

Aos 82 anos, ele lutava contra a doença desde 2019 e estava internado em Americana, no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Pastor ficava nos semáforos com mensagens sobre preservação – Foto: Reprodução / Facebook

As informações são de Jorge Luiz Voltarel, pastor de Maranata. Neste ano, ele chegou a pegar coronavírus (Covid-19), mas se recuperou.

“Ele gostava de conversar e sempre me surpreendia com informações sobre empreendedores. Ele gostava de conhecer a história das pessoas e era um entusiasta delas”, disse Jorge.

Maranata costumava ficar nos semáforos de Santa Bárbara com um mensagens sobre preservação do meio ambiente.

Nesta sexta, no Instagram Stories, o ex-prefeito Denis Andia (PV) prestou uma homenagem publicando uma foto do pastor com um cartaz que questionava: “Você já plantou uma árvore?”. “Você já plantou muitas”, escreveu Denis.

O sepultamento aconteceu na tarde desta sexta, no Cemitério Parque dos Lírios, segundo Jorge.